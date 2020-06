Landesregierung und Kommunen beraten über Lockerungen

Mainz „Wir können mehr Normalität wagen“, versprach Ministerpräsidentin Dreyer. Wie viel, soll jetzt mit den kommunalen Spitzenverbänden überlegt werden. Für Kinder beginnt der Kita-Alltag in einem eingeschränkten Regelbetrieb.

Die Zahlen der Corona-Infektionen steigen seit Wochen nur noch langsam. Zeit für schnellere Lockerungen der Beschränkungen? Darüber spricht Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) heute mit Vertretern der kommunalen Spitzenverbände. Dabei dürfte es sowohl um den Normalbetrieb in Schulen und Kitas als auch um mehr Möglichkeiten für die Gastronomie gehen. Viele Kommunen wollen auch möglichst schnell wieder größere Veranstaltungen im Freien erlauben. Einzelheiten wollen die Regierungschefin und ihre Gesprächspartner am frühen Abend bekannt geben.

Bei dem Gespräch solle vereinbart werden, „wie wir die nächsten Monate in Rheinland-Pfalz gestalten wollen und welche Lockerungen wir schon schneller als geplant umsetzen können“, hatte Dreyer in der vergangenen Woche im Landtag angekündigt. „Wir können mehr Normalität wagen“, hatte sie angekündigt, aber auch vor Übermut gewarnt.

Heute beginnt auch wieder der Kita-Alltag in einem eingeschränkten Regelbetrieb. Damit endet die erweiterte Notbetreuung, die zuletzt für 17,9 Prozent der landesweit 183 000 Kita-Plätze genutzt wurde. Zumindest zeitweise ist jetzt jedes Kind in Abstimmung mit der Einrichtung wieder willkommen in der Kita.

„Wichtig ist jetzt, dass jede Kita - mit ihren individuellen Voraussetzungen - so viel Kita macht wie möglich, so dass alle Kinder wieder einen Zugang zu ihrer Kita bekommen und Familien so gut wie möglich entlastet werden“, sagte eine Sprecherin des Bildungsministeriums. „Wir erleben unterschiedliche Geschwindigkeiten“, sagte der Vorsitzende des Landeselternausschusses der Kitas in Rheinland-Pfalz, Andreas Winheller. Während einige auch kleinere Träger sehr engagiert dabei seien, warteten andere bis zum letzten Datum 8. Juni.