Landesregierung stellt neue Corona-Beschlüsse vor

Mainz Restaurants und Fachgeschäfte bleiben zumindest bis Mitte Februar geschlossen. So lange soll auch die Präsenzpflicht an den Schulen aufgehoben sein. Die Maskenpflicht wird nachgeschärft, und es soll mehr Homeoffice geben.

Die rheinland-pfälzische Landesregierung will heute (13.30 Uhr) die Bedeutung der jüngsten Bund-Länder-Beschlüsse zur Corona-Pandemie für Rheinland-Pfalz erläutern. „Es waren harte und langwierige Verhandlungen, aber wir hatten das gleiche Ziel“, sagte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) der Deutschen Presse-Agentur. „Die Zahlen der Neuinfektionen müssen schneller und stärker sinken, nur so sind wir auch gerüstet vor dem Risiko des neuen mutierten Corona-Virus.“

Als Hauptstreitpunkte der unerwartet langen Beratungen nannte Dreyer die Verpflichtung zum Homeoffice und den weiteren Fahrplan für Schulen und Kindertagesstätten. „Wir haben am Ende ein gutes Ergebnis für Rheinland-Pfalz erreicht“, sagte Dreyer. „Mir war dabei wichtig, dass die Einschränkungen nicht in erster Linie private Kontakte betreffen und wir die Bedürfnisse der Kinder berücksichtigen.“

Die Länderregierungschefs und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) vereinbarten, die bestehenden Einschränkungen bis Mitte Februar zu verlängern. Bis dahin soll nach dem Beschluss der Konferenz auch die Präsenzpflicht an den Schulen aufgehoben sein.

Für Ministerpräsidentin Dreyer und Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) sei es wichtig, Familien, Kindern, Schülern und Schülerinnen sowie den pädagogischen Fachkräften frühzeitig eine verlässliche Perspektive geben zu können, teilte die Staatskanzlei in Mainz vor Abschluss der Bund-Länder-Beratungen mit. Nach der bisherigen Planung vom 6. Januar sollte dem zum 22. Januar vorgehenen Fernunterricht ein Wechselunterricht für die ersten sechs Klassen folgen - also abwechselnd daheim und in der Schule.