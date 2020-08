Landesregierung sieht weiter Chancen für Flughafen Hahn

CDU-Fraktionsvorsitzender Christian Baldauf spricht zu Mitgliedern seiner Partei. Foto: Uwe Anspach/dpa/Archivbild

Mainz Die CDU zeigt sich besorgt um die Zukunft des Regionalflughafens. Spitzenkandidat Baldauf fordert Klarheit von der Regierung in Mainz. Innenminister Lewentz sieht keine Anzeichen für einen Rückzug der chinesischen Eigentümer.

Trotz der jüngsten Wirren um die künftige Rolle des irischen Billigfliegers Ryanair sieht die rheinland-pfälzische Landesregierung weiter Zukunftschancen für den Regionalflughafen Hahn. „Ich habe keine Signale vom jetzigen Eigentümer HNA, dass sie sich zurückziehen wollen“, sagte Innenminister Roger Lewentz (SPD) der Deutschen Presse-Agentur. Die CDU rief die Landesregierung auf, bei der künftigen Entwicklung des im Hunsrück gelegenen Flughafens für Klarheit zu sorgen.

Der CDU-Spitzenkandidat für die Landtagswahl im Frühjahr 2021, Christian Baldauf, erklärte am Sonntag im Anschluss an ein Gespräch mit Unternehmern und Kommunalpolitikern am Hahn: „Wir fordern eine klare Aussage der Landesregierung, ob sie weitere Flächen des Hunsrück-Airports verkaufen will.“ Er fügte die Frage hinzu: „Steht das Land noch hinter dem Flughafen?“ Region, Geschäftsleute und ansässige Betriebe am Hahn seien in großer Sorge.

Der stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende Alexander Licht erklärte, dass es jetzt Antworten geben müsse „zum derzeit verhandelten Verkauf weiterer Flächen, den sogenannten Optionsflächen aus dem Kaufvertrag an die HNA Airport Group“. Die Schlagzeilen der vergangenen Wochen zu einer möglichen Schließung der Ryanair-Basis am Hahn seien beunruhigend. Mit Blick auf den chinesischen Eigentümer des Flughafens sagte Licht: „Es kann nicht sein, dass das Schicksal einer ganzen Region in den Händen der KP in China liegt.“

Innenminister Lewentz sagte, er sehe weiterhin Chancen für die künftige Bedeutung des Regionalflughafens als Teil eines Verbundsystems im Luftverkehr. Die Corona-Pandemie habe jetzt zwar den Flugverkehr durcheinandergewirbelt. „Aber irgendwann wird die alte Situation wieder erreicht“, sagte der SPD-Landesvorsitzende der Deutschen Presse-Agentur.