Landesregierung setzt Schwerpunkt gegen Hass im Internet

Malu Dreyer (SPD), Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz. Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild.

Mainz Gegen die wachsenden Beleidigungen und Angriffe im Internet will die rheinland-pfälzische Landesregierung mit einem Themenschwerpunkt 2020 Flagge zeigen. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) kündigte nach dem Kabinettsbeschluss am Dienstag in Mainz zum Start drei erste Projekte an: Eine zentrale Meldestelle für antisemitische Vorfälle, die Unterstützung von Sportvereinen, die sich gegen Rassismus und Diskriminierung einsetzen, sowie ein Demokratietag für Schulen.

Auf der Homepage www.miteinander-gut-leben.rlp.de listet die Landesregierung zentrale Aktivitäten auf und wirbt für unter dem Motto „Miteinander Gut Leben - Rheinland-Pfalz gegen Hass und Hetze“ für die Unterzeichnung eines Appells. Zudem können Badgets und Emblem mit dem Slogan für die Kommunikation in den soziale Medien heruntergeladen werden.