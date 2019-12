Landesregierung lockert Vorgaben für Carsharing

Verkehrsminister Volker Wissing. Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild.

Mainz Das rheinland-pfälzische Kabinett hat Lockerungen bei den Vorgaben für Carsharing-Stationen beschlossen. Künftig sollen solche Stationen auch an Landes-, Kreis- und Gemeindestraßen entstehen dürfen, wie das Verkehrsministerium in Mainz am Dienstag mitteilte.

Bisher geht das nur an Bundesstraßen sowie auf Privatflächen. Konkret umgesetzt wird das Ganze mit einer speziellen Sondernutzungsregelung im Landesstraßengesetz. Den Kommunen selbst ist es dann überlassen, ob und wo sie eine solche Nutzung haben wollen, auch die Ausschreibung solcher Flächen ist dann ihre Sache.