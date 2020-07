Landesregierung liegen keine Infos über US-Truppen-Abzug vor

Mainz Auch nach dem Beschluss von US-Präsident Donald Trump über einen Teilabzug von US-Streitkräften aus Deutschland hat die rheinland-pfälzische Landesregierung nach eigenen Angaben keine weitergehenden Informationen zu den Plänen.

Innenminister Roger Lewentz (SPD) habe in den vergangenen Wochen eine Reihe von Gesprächen geführt: „Aber genaue Informationen, Zahlen, Daten, Fakten lagen an keiner Stelle vor“, sagte eine Sprecherin des Ministeriums am Mittwoch in Mainz. In Rheinland-Pfalz sind rund 18 500 US-Soldaten stationiert, also mehr als die Hälfte der US-Truppenpräsenz in Deutschland.