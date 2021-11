Landespflegekammer sieht Krankenhausversorgung in Gefahr

Mainz Der Präsident der Landespflegekammer Rheinland-Pfalz, Markus Mai, sieht angesichts der steigenden Corona-Zahlen die Krankenhausversorgung akut gefährdet. „Die Lage ist in diesem Moment bereits deutlich angespannt und wird sich weiter zuspitzen, so dass wir erneut mit einem sehr harten Winter rechnen müssen“, sagte Mai am Montag in Mainz.

Die im Bund angedachte Versorgungspauschale verkenne die „mittlerweile bedrohliche Belastungssituation“ und reiche in keinem Fall aus, um der Belastung im Pflegeberuf bei anhaltendem Personalmangel entgegenzusteuern.

Mai sprach sich für eine deutliche Anhebung des Pflegeentgeltwertes aus. Nur so könnten die Leistungsdynamik begrenzt werden und die Einrichtungen auch sinnvoll Ressourcen für die Versorgung der zunehmenden Covid-Patienten vorhalten und bezahlen. „Krankenhäuser können nicht einfach heute Personal entlassen und morgen wieder einstellen.“ Das „unsägliche, auf mengenorientierte Leistung bezogene“ System müsse abgeschafft werden. Krankenhäuser und das bestehende Versorgungsumfeld müssten als Einheit betrachtet werden.