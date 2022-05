Partei : Landesparteitag der AfD im Saarland fällt aus

Homburg Der für Sonntag geplante Landesparteitag der saarländischen AfD mit der Wahl eines neuen Parteivorstandes in Homburg fällt aus. Die Stadt habe wegen einer nicht vorliegenden Haftpflichtversicherung die Nutzung des dafür vorgesehenen Saales abgesagt, sagte der AfD-Landesvorsitzende Christian Wirth am Freitag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur.

In der Kürze bekomme man in Homburg keinen neuen Saal. Für einen Landesparteitag gebe es eine vierwöchige Ladungsfrist. Zudem müsse man das weitere Vorgehen im Vorstand besprechen. Einen Termin für einen neuen Parteitag sieht Wirth frühestens in sechs Wochen.