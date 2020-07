Landeskriminalamt: Kriminelle passen Enkeltrick an Corona an

Mainz Kriminelle nutzen die Corona-Pandemie derzeit beim sogenannten Enkeltrick aus: „Die Delikte werden angepasst“, sagte ein Sprecher des Landeskriminalamtes (LKA) Rheinland-Pfalz der Deutschen Presse-Agentur.

So gebe es nun vermeintliche Enkel, die bei Senioren anriefen und erzählten, sie seien an Corona erkrankt und brauchten dringend Geld für die Behandlung. Auch Fälle von Anrufen von falschen Ärzten, die in der Corona-Krise ältere Menschen um Geld bringen wollten, seien bereits bekanntgeworden, sagte der Sprecher. Insgesamt sei die Zahl der Enkeltrick-Fälle aber nicht gestiegen.