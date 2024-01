Umweltministerin Landesjagdgesetz braucht noch Zeit: Verfahren verändert

„Natürlich wird am Ende nicht jeder total glücklich sein“, sagte Eder. „Aber dann haben wir vielleicht auch einen Mittelweg gefunden.“ Dass es so schwierig sei, ein Jagdgesetz zu ändern, sei ihr bewusst gewesen, aber die Schärfe der Debatte habe sie überrascht. Dass es schwierig sei, zeige auch die Tatsache, dass ein solches Vorhaben etwa in Brandenburg nicht gelungen und ein solches Gesetz in Nordrhein-Westfalen sogar wieder „rückabgewickelt“ worden sei.