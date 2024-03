Energie Landesgesetz für Wärmeplanung soll 2025 stehen

Das Wärmeplanungsgesetz des Bundes wird nach Einschätzung von Klimaschutzministerin Katrin Eder (Grüne) im ersten Halbjahr 2025 in Rheinland-Pfalz auf Landesebene umgesetzt. Das parlamentarische Verfahren dazu werde voraussichtlich im letzten Quartal des laufenden Jahres starten, sagte die Ministerin am Mittwoch in Mainz. Bei einem Runden Tisch mit Vertretern der Energiewirtschaft, der Kommunen, des Handwerks sowie des Verbraucherschutzes und der Wohnungswirtschaft seien vor allem die Fragen der Zuständigkeiten für die Umsetzung besprochen worden.