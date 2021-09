Landesgartenschau 2023 wegen Flutkatastrophe abgesagt

Bad Neuenahr-Ahrweiler Die 2023 geplante Landesgartenschau in Bad Neuenahr-Ahrweiler fällt wegen der dortigen Hochwasserkatastrophe aus. Für diese Absage entschied sich der Aufsichtsrat der Landesgartenschau-Gesellschaft. „Die Flutkatastrophe vom 14./15. Juli hat im gesamten Ahrtal eine unvorstellbare Verwüstung hinterlassen“, teilte die Gesellschaft am Dienstag mit.

Die rheinland-pfälzische Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt (FDP) hatte sich noch im August trotz der Flut für eine an die Situation angepasste Landesgartenschau 2023 als „Signal der Hoffnung“ in Bad Neuenahr-Ahrweiler ausgesprochen. Die geplante Blumenschau war wegen Corona schon um ein Jahr verschoben worden. Ursprünglich war sie als fünfte Landesgartenschau in Rheinland-Pfalz von April bis Oktober 2022 auf einer Länge von sechs Kilometern an der Ahr vorgesehen.