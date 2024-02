Umweltministerium Landesbetrieb sieht keine Alternative zu Streusalz

Sogenannte Polyalkohole, auch mehrwertige Alkohole genannt, werden demnach auf Flughäfen zur Enteisung von Flugzeugen eingesetzt. Als Alternative zu Streusalz auf Straßen kämen aber auch sie wegen des hohen Sauerstoffbedarfs bei ihrem Abbau in Gewässern nicht infrage. „Sie müssen in Aufbereitungsanlagen abwassertechnisch behandelt werden“, heißt es in den Informationen des Umweltbundesamtes und in einer Antwort des LBM.