Landesbetrieb: Auf Baustellen wird trotz Corona gearbeitet

Ein Schild weist auf eine Baustelle hin. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild.

Koblenz Nicht überall herrscht wegen der Corona-Krise Stillstand: Auf den Baustellen an den Straßen im Land laufen die Arbeiten trotz der Pandemie überwiegend normal weiter, wie der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Rheinland-Pfalz in Koblenz am Montag mitteilte.

Es würden auch neue Projekte ausgeschrieben und vergeben, erklärte LBM-Geschäftsführer Arno Trauden. Besprechungen fänden nun als Telefonkonferenzen statt. Ein genereller Baustopp sei ein falsches Signal in Zeiten von durch die Corona-Krise verursachten wirtschaftlichen Schwierigkeiten in vielen Branchen.