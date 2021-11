Landesbeschäftigte: 2,8 Prozent mehr Gehalt und 1300 Euro

Mainz Die rund 36.000 Beschäftigten im öffentlichen Dienst des Landes Rheinland-Pfalz bekommen von Dezember 2022 an 2,8 Prozent mehr Geld. Dazu kommt bis spätestens März 2022 eine steuer- und abgabenfreie Corona-Sonderzahlung von 1300 Euro.

In den Tarifverhandlungen sei es gelungen, einen gerechten Ausgleich zu finden zwischen den berechtigten Bedürfnissen der Beschäftigten einerseits, aber auch den Möglichkeiten der öffentlichen Haushalte andererseits, teilte Finanzministerin Doris Ahnen (SPD) am Montag mit. Gewerkschaften und die Tarifgemeinschaft der Länder als Arbeitgeber hatten sich am Montag in Potsdam auf den Abschluss geeinigt.