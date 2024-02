Umwelt Landesbedienste können bald Fahrräder leasen

Außer dem positiven Effekt auf Umwelt und eigene Gesundheit sei das Fahrrad in Großstädten auch häufig das schnellste Verkehrsmittel, warb Eder. „Zudem spart Radfahren Platz, ist geräuscharm und bietet individuelle Mobilität ohne Luftschadstoffe.“ Aber auch in den ländlichen Regionen biete das Fahrrad in Kombination mit dem ÖPNV und insbesondere der Bahn große Chancen.