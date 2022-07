Banken : Landesbanken Helaba und SaarLB bauen Auslandsgeschäft aus

Frankfurt/Saarbrücken Die Landesbanken Helaba und SaarLB wollen im Verbund mit einigen regionalen Sparkassen im Auslandsgeschäft künftig gemeinsam punkten. Die neu gegründete Gesellschaft S-International Saar Pfalz GmbH & Co.

„Nach aktuellem Projektplan wird die Gesellschaft ihre operative Arbeit im 2. Quartal 2023 aufnehmen“, teilte die Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) als größtes Institut in dem neuen Kooperationsmodell am Montag in Frankfurt mit. Von den Leistungen und dem Service der neuen Gesellschaft sollen den Angaben zufolge die Kundinnen und Kunden der SaarLB, aller saarländischen Sparkassen, sowie der Sparkasse Kaiserslautern profitieren.