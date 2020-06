Landesamt: Weißstorch-Population aktuell nicht gefährdet

Mainz Der jüngste Kältetod zahlreicher Weißstorch-Küken gefährdet nach Einschätzung des Landesamtes für Umwelt (LfU) nicht die Population der majestätischen Vögel in Rheinland-Pfalz. „Im Vergleich zu kleinen Singvögeln sind Weißstörche sehr langlebig.

An den „Eisheiligen“ im Mai waren zahlreiche Weißstorch-Küken infolge von Regen, Kälte und mangelnder Deckung durch Altstörche verendet. „Einen genauen Überblick bekommen wir erst bei der Beringung der verbliebenen Jungstörche“, sagte Jessica Lehmann vom Storchenzentrum in Bornheim. Der Storchenbestand in Rheinland-Pfalz galt von 1974 bis 1996 als erloschen. 1997 startete ein Wiederansiedlungsprojekt. Träger des Zentrums in Bornheim ist die Aktion PfalzStorch.