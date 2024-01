Hochwasser Landesamt: Hochwasserlage im Saarland entspannter

Saarbrücken · Die Hochwasserlage im Saarland hat sich nach Angaben des Landesamts für Umwelt- und Arbeitsschutz (LUA) entspannt. Nach den Pegelständen an den Flüssen Prims, Nied und Oberer Blies hätten in der Nacht auch die Pegelstände Saar und Untere Blies den Höhepunkt erreicht und seien im allmählichen Sinken, teilte die Behörde in Saarbrücken am Freitag mit.

05.01.2024 , 14:36 Uhr

Sandsäcke liegen zum Schutz vor einem Hochwasser der Blies vor einer Tür in der Altstadt. Foto: Harald Tittel/dpa

An der Saar unterschreiten die Pegelstände voraussichtlich am Samstag die Meldehöhe 1, wie es hieß. Nach einigen regenreichen Tagen soll es zumindest etwas trockener werden. Der Deutsche Wetterdienst hob seine Unwetterwarnung vor Dauerregen für das Saarland und für Rheinland-Pfalz am frühen Freitagmorgen auf. Am Samstag regne es in beiden Ländern gebietsweise leicht; besonders am Abend schneie es ab den mittleren Lagen auch. Die Temperaturen liegen nach DWD-Angaben bei maximal 2 bis 7 Grad. Am Sonntag gebe es örtlich ein wenig Schnee, der Nachmittag sei jedoch überwiegend trocken. Das Thermometer zeige maximal minus 2 bis 3 Grad. Dazu gehe ein schwacher bis mäßiger und leicht böiger Wind. © dpa-infocom, dpa:240105-99-503225/2

(dpa)