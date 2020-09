Landesärztekammer: Grippeimpfung wegen Corona sehr wichtig

Edgar Pinkowski, Präsident der Landesärztekammer Hessen. Foto: Landesärztekammer Hessen/dpa/Archivbild

Frankfurt/Main Eine Grippeimpfung ist nach Ansicht der Landesärztekammer Hessen in diesem Herbst wegen der zuletzt steigenden Corona-Fallzahlen besonders wichtig. Eine starke Influenzawelle könnte das Gesundheitssystem schnell an die Belastungsgrenze bringen, sagte Kammerpräsident Edgar Pinkowski am Mittwoch in Frankfurt.

