Landes-Impfkoordinator wechselt an Landeskrankenhaus-Spitze

Mainz/Andernach Die rheinland-pfälzische Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) wird sich einen neuen Landesimpfkoordinator oder -koordinatorin suchen müssen: Ihr Staatssekretär Alexander Wilhelm (SPD) wird Geschäftsführer des Landeskrankenhauses.

Das Landeskrankenhaus ist dem Ministerium zufolge als Anstalt des öffentlichen Rechts mit rund 4500 Beschäftigten an mehreren Standorten ein führender Anbieter im Gesundheitswesen in Rheinland-Pfalz. Die Klinikgruppe mit Sitz in Andernach (Landkreis Mayen-Koblenz) ist nach eigenen Angaben der größte Krankenhausträger im psychiatrisch-psychotherapeutischen und neurologischen Bereich in dem Bundesland.