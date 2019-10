Landau ringt um Weihnachtsschmuck: Weniger Tannenbäume?

Mainz/Landau In Landau sollen in der Weihnachtszeit der Natur zuliebe weniger Tannenbäume stehen - das rheinland-pfälzische Umweltministerium hält es grundsätzlich für sehr positiv, wenn sich der Gedanke des Klimaschutzes im öffentlichen Bewusstsein verfestigt.

Allerdings seien in der Vorweihnachtszeit viele Maßnahmen möglich, um auf dieses Thema aufmerksam zu machen, sagte ein Sprecher des Ministeriums am Donnerstag in Mainz. Unter anderem gebe es im Bereich Beleuchtung oder Verpackung viel Einsparpotenzial, ohne die Feststimmung zu schmälern. „Im Gegenteil: Weniger ist manchmal mehr.“