Land will Urteil zur Kontaktnachverfolgung rasch umsetzen

Monika Bachmann (CDU), saarländische Ministerin für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie. Foto: Oliver Dietze/dpa/Archivbild

Saarbrücken Die saarländische Gesundheitsministerin Monika Bachmann will das Urteil des Verfassungsgerichtshofs zur Kontaktverfolgung rasch umsetzen. „Wir werden zügig entsprechende Anpassungen im Rahmen eines Corona-Gesetzes erarbeiten“, teilte die CDU-Politikerin am Samstag in Saarbrücken mit.

„Diesen Entwurf werde ich im Ministerrat einbringen und damit eine rechtskonforme Kontaktnachverfolgung sowie Datenweitergabe an die Gesundheitsämter sicherstellen.“ Das Gericht bemängelt, dass das Parlament nicht mit einbezogen wurde. Bachmann sagte, Ziel sei es, dieses Corona-Gesetz noch im September ins parlamentarische Verfahren zu bringen.

„Dadurch werden wir auch künftig in der Lage sein, Infektionsketten schnell und sicher nachzuvollziehen und unserem obersten Ziel, dem Schutz der Saarländerinnen und Saarländer, Sorge zu tragen“, sagte Bachmann. Die aktuelle Vorschrift zur Kontaktnachverfolgung der saarländischen Corona-Verordnung ist nach einem Urteil des Verfassungsgerichtshofs des Saarlandes verfassungswidrig. Es handele sich dabei um einen „Grundrechtseingriff von einer derartigen Intensität, dass nur ein Parlamentsgesetz, nicht aber eine Rechtsverordnung der Landesregierung, ihn rechtfertigen kann“, hatte der Gerichtshof am Freitag in Saarbrücken mitgeteilt.

Die Vorschrift bleibe dennoch bis zu einer Neuregelung durch den Landtag vorübergehend - längstens aber bis zum 30. November 2020 - in Kraft. Solange dürften personenbezogene Daten, die nach der Vorschrift erhoben würden, nur aufgrund einer gerichtlichen Entscheidung an die Gesundheitsbehörden übermittelt werden.

Die Kontaktnachverfolgung sei durchaus geeignet, die Bürger „von der Ausübung grundrechtlicher Freiheiten entscheidend abzuhalten und Bewegungs- und Persönlichkeitsprofile zu erstellen“. Über einen solchen Eingriff dürfe nicht nur die Exekutive allein entscheiden, das Parlament müsse mit einbezogen werden.