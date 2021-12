Land will sich gegen Omikron-Variante rüsten

Verbrauchte Ampullen mit dem Biontech-Impfstoff Comirnaty stehen bei einer Impfaktion des DRK in Kirn auf einem Tisch. Foto: Boris Roessler/dpa/Bildarchiv

Mainz Mit dem Festhalten an den bereits beschlossenen Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie und hohem Tempo bei den Schutzimpfungen will sich Rheinland-Pfalz gegen die neue Virusvariante Omikron rüsten. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) machte am Freitag nach Beratungen mit ihrem Corona-Expertenteam klar, dass angesichts der nach wie vor angespannten Lage in den Krankenhäusern nicht an Lockerungen zu denken sei.

„Wir sehen keinen Anlass, von unseren Regeln abzuweichen“, sagte sie.

Dies gilt nach Dreyers Worten auch mit Blick auf die jüngste Entwicklung in Niedersachsen, wo die SPD-geführte Landesregierung die dort ebenfalls geltende 2G-Regel im Einzelhandel überarbeiten muss, nachdem sie gerichtlich gekippt wurde. Die Frage sei im Kreis der SPD-geführten Bundesländer diskutiert worden, berichtete sie. Es gebe in der gleichen Frage ein gegensätzliches Gerichtsurteil in Schleswig-Holstein. „Wir werden unsere Regelungen weiterführen“, bekräftigte Dreyer.

(dpa)