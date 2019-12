Land will Intensivtäter mit neuer Strategie rascher fangen

Mainz Eine kleine Zahl von Tätern begeht eine besonders große Zahl von Straftaten. Manchmal auch an weit voneinander entfernten Orten. Um ihnen besser auf die Schliche zu kommen, zentralisieren Ermittler in Rheinland-Pfalz ihre Arbeit.

Manche Kriminelle haben mehr als 50 Straftaten auf dem Kerbholz: Mit einer neuen Strategie will Rheinland-Pfalz die Verfolgung solcher Mehrfach- und Intensivtäter verbessern. Dafür soll das Landeskriminalamt (LKA) in Mainz verschiedene polizeiliche Informationssysteme zentral auswerten, wie Innenminister Roger Lewentz (SPD) am Mittwoch in der Landeshauptstadt mitteilte. So würden auch Beschuldigte mit mutmaßlichen Taten in unterschiedlichen polizeilichen Zuständigkeitsbereichen, Bundesländern und Staaten erfasst und sogenannte Personagramme erstellt.