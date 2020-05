Land will bundesweites Vorgehen bei Kontaktbeschränkung

Mainz Nach einem überraschenden Vorstoß aus Thüringen in der Corona-Krise dringt Ministerpräsidentin Dreyer auf eine einheitliche Linie aller Länder. Vor dem Mainzer Landtagsplenum in dieser Woche sorgt ein CDU-Vorschlag für Diskussionen.

KONTAKTBESCHRÄNKUNGEN - Thüringen will vom 6. Juni an die landesweiten Regeln zu Mindestabständen, dem Tragen von Mund-Nasen-Schutz sowie Kontaktbeschränkungen aufheben. Stattdessen soll es regionale Maßnahmen abhängig vom Infektionsgeschehen vor Ort geben. In Rheinland-Pfalz stößt dies auf breite Ablehnung. Sie halte es für falsch, Kontaktbeschränkungen und Hygiene-Regeln einseitig aufzukündigen, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Montag der Deutschen Presse-Agentur. „Wenn die bundesweit getroffene Regelung zu den Kontaktbeschränkungen am 5. Juni ausläuft, sollten möglichst Bund und Länder eine gemeinsame neue Regelung treffen.“

SCHULEN - Mehr als zwei Monate nach Schließung der Schulen kehrten am Montag bis zu 107 000 weitere Kinder und Jugendliche in Rheinland-Pfalz in die Schulen zurück. An den Grundschulen begann der Präsenzunterricht in den dritten Klassen - dort sind die Viertklässler bereits am 4. Mai zurückgekehrt. Wieder in der Schule sind auch die Schüler der Klassen 5 und 6 an den Realschulen plus, den Integrierten Gesamtschulen und den Gymnasien. „Die Fünft- und Sechstklässler sind gut angekommen“, sagte die Leiterin des Gymnasiums am Kurfürstlichen Schloss in Mainz, Karin Ding. „Sie sind sehr diszipliniert gewesen.“ Der Verband Bildung und Erziehung (VBE) warnte vor einem zunehmenden Risiko von Corona-Infektionen, wenn jetzt weitere Schülerinnen und Schüler in ihre Schulen zurückkehrten.