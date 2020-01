Land will bei Altschulden der Kommunen Beitrag leisten

Mainz Bei einer umfassenden Lösung zur Überwindung der hohen Altschulden von Städten, Gemeinden und Kreisen hat Rheinland-Pfalz seine Bereitschaft zu einem eigenen Beitrag erklärt. „Das Land wird im Rahmen einer gesamtstaatlichen Lösung seinen Beitrag leisten und ist dazu mit dem Bundesfinanzministerium im Gespräch“, sagte Finanzministerin Doris Ahnen (SPD) am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur.

Zuvor hatte der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetags, Helmut Dedy, in einem Gespräch mit der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ (Dienstag) gefordert, dass die Landesregierungen in Mainz und Düsseldorf mehr tun müssten, um die hohen Schulden der Kommunen in ihren Ländern zu überwinden. „Rheinland-Pfalz sollte ein klares Signal aussenden, dass es einem Beitrag des Bundes ebenfalls eine deutliche Summe des Landes an die Seite stellt“, sagte Dedy.