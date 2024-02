Migration Land verteilt weniger Geflüchtete auf Kommunen

Vor dem Hintergrund der gesunkenen Zahl von in Rheinland-Pfalz ankommenden Geflüchteten werden von Mitte Februar an weniger Menschen aus den Aufnahmeeinrichtungen des Landes auf die Kommunen verteilt. Das kündigte das Integrationsministerium in Mainz am Freitag an. Wechseln den Angaben zufolge derzeit noch durchschnittlich 300 Menschen aus den Aufnahmeeinrichtungen des Landes in die Kommunen, sollen es vom 20. Februar an pro Woche im Schnitt nur noch 250 sein.