Land verliert Streit um Pension des ehemaligen Koblenzer OB

Das Justizzentrum in Koblenz. Foto: Thomas Frey/dpa/Archivbild.

Koblenz/Mainz Das Land Rheinland-Pfalz hat den Rechtsstreit um die Pension für den Koblenzer Ex-Oberbürgermeister Joachim Hofmann-Göttig (SPD) verloren. Der Rhein-Mosel-Stadt steht eine Abfindung von rund 700 000 Euro zu.

2010 hatte der damalige rheinland-pfälzische Ministerpräsident Kurt Beck (SPD) seinen Kulturstaatssekretär Hofmann-Göttig nur wenige Tage vor dessen Amtsantritt als OB von Koblenz in den einstweiligen Ruhestand versetzt. Daher sollte die Großstadt bislang den überwiegenden Teil seiner Pension zahlen, obwohl Hofmann-Göttig 19 Jahre Staatssekretär und nur acht Jahre Stadtoberhaupt war. Der Landesrechnungshof sprach von einem möglichen finanziellen Schaden von rund 700 000 Euro für Koblenz. Ungefähr diese Summe forderte die Kommune in einer mündlichen Verhandlung am 22. November vor dem Verwaltungsgericht Koblenz vom Land.