Religion Land verdoppelt Unterstützung für jüdische Gemeinden

Schon vom Haushaltsjahr 2023 an erhöht sich damit die Beteiligung des Landes an laufenden Ausgaben jüdischer Gemeinden von jährlich 550.000 auf 1,1 Millionen Euro. Der Betrag ist im Haushalt 2023/24 bereits eingestellt und beschlossen worden. Von dem Geld gehen per anno 774.730 Euro an den Landesverband und seine Mitgliedsgemeinden, 325.270 Euro an die jüdische Kultusgemeinde Mainz-Rheinhessen. Diese ist aus dem Landesverband ausgetreten.