Land unterstützt in Corona-Krise Fähren-Betreiber

Volker Wissing (FDP), Verkehrsminister in Rheinland-Pfalz. Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild.

Mainz Die in der Corona-Krise ebenfalls gebeutelten Betreiber von Rheinfähren bekommen finanzielle Unterstützung vom Land Rheinland-Pfalz. Es soll Zuschüsse für die Aufrechterhaltung des Fährbetriebes geben, wie das Verkehrsministerium in Mainz am Dienstag mitteilte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Vorgesehen sind einer Sprecherin zufolge Pauschalen je Betriebsstunde. Konkret sollen diese Zuschüsse Betreibern von Autofähren mit Sitz in Rheinland-Pfalz zugute kommen.