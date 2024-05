Soziales Land unterstützt Dorfläden

Mit einem möglichen einmaligen Betriebskostenzuschuss will das Land Rheinland-Pfalz Dorfläden unter die Arme greifen. Insgesamt würden für die Sonderförderung 300.000 Euro zur Verfügung gestellt, teilte das Innenministerium in Mainz am Freitag mit. Pro Dorfladen kann demnach bis Ende September dieses Jahres ein einmaliger Zuschuss von bis zu 10.000 Euro beantragt werden. Auch werde eine auf Dorfläden zugeschnittene Beratung angeboten.