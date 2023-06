Verteidigung Land und Luftwaffe informieren über Übung „Air Defender“

Es gibt auch Kritik an der Übung, regionale Friedensinitiativen sprechen von einem „Kriegsmanöver“. Sie wollen am 17. Juni im Wiesbadener Stadtteil Mainz-Kastel demonstrieren. In der hessischen Landeshauptstadt hat die Europa-Kommandozentrale der US-Landstreitkräfte ihren Sitz.