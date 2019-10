Land und Kirchen setzen sich für Stärkung der Dörfer ein

Saarbrücken Die saarländische Landesregierung und die beiden großen Kirchen wollen gerade in ländlichen Gegenden gleichwertige Lebensverhältnisse schaffen und Dorfgemeinschaften stärken. Dies sei ein „verbindliches Ergebnis“ bei einem Gespräch am Dienstag in Saarbrücken gewesen, sagte Ministerpräsident Tobias Hans (CDU).

Dafür soll beim Innenministerium eine Arbeitsgruppe mit allen Beteiligten eingerichtet werden.

„Ich habe immer gesagt, dass für mich zum ländlichen Raum auch eine Versorgung mit kirchlichen Angeboten gehört“, sagte Hans. Dazu zähle er nicht nur Gottesdienste. Es gehe auch darum, dass viele Menschen sich auch ehrenamtlich vor Ort engagieren. Auch dafür würden Immobilien gebraucht. „Aber dazu braucht es auch einen gemeinsamen Schulterschluss“, sagte Hans.

Bischof Karl-Heinz Wiesemann (Bistum Speyer) begrüßte die geplante Arbeitsgruppe und bezeichnete sie als guten Ansatz. Der Trierer Bischof Stephan Ackermann betonte mit Blick auf die bevorstehende Umorganisation der Pfarreien, dass „überhaupt nicht daran gedacht“ sei, sich aus der Fläche zurückzuziehen. Wegen der großen strukturellen Veränderungen würden derzeit „Gewährleistungsgespräche“ geführt, um die Versorgung vor Ort sicherzustellen. „Es ist eine Situation des Übergangs, die haben wir sehr gut im Blick und die gestalten wir“, so Ackermann.