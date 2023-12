Tarife Land übernimmt Tarifeinigung im öffentlichen Dienst

Ein entsprechender Gesetzentwurf soll demnach Anfang 2024 erst vom Kabinett gebilligt, dann den Gewerkschaften zugeleitet und schließlich in den Landtag in Mainz eingebracht werden. Die Übertragung des Ergebnisses verursacht den Angaben zufolge Kosten in Höhe von knapp 890 Millionen Euro im Landeshaushalt. „Dies ist eine große und bewusste Kraftanstrengung für den Landeshaushalt, um auch bei der Besoldung der Beamtinnen und Beamten konkurrenzfähige Bedingungen zu bieten und die Zukunftsfähigkeit des öffentlichen Dienstes zu sichern“, sagte Finanzministerin Doris Ahnen (SPD).