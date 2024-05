Finanzen Land übernimmt Pirmasenser Schulden teilweise

Im Rahmen eines laut Ministerpräsidentin Malu Dreyer „historischen Schuldenschnitts“ in Rheinland-Pfalz übernimmt das Land von der Stadt Pirmasens Liquiditätsschulden von 294,1 Millionen Euro. „Das sind fast 86 Prozent der anrechnungsfähigen Liquiditätsschulden der Stadt“, sagten Dreyer und Finanzministerin Doris Ahnen (beide SPD) am Mittwoch in Pirmasens bei der Übergabe des Bescheids an Oberbürgermeister Markus Zwick (CDU).