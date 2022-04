Verkehr : Land treibt Ausbau von Bundesstraße im Pfälzerwald voran

Mainz Es wird „mit Hochdruck“ geplant und auch schon gebaut. Naturschützer fordern hingegen den Ausbaustopp für die B10. Das Verkehrsministerium sagt einen „breit angelegten Dialogprozess“ zu.

Naturschützer verstärken ihre Kritik am Ausbau der Bundesstraße 10 im Pfälzerwald, das Verkehrsministerium in Mainz hält an dem umstrittenen Projekt fest. „Aktuell werden die Planungen für verschiedene Abschnitte des Projektes mit Hochdruck vorangetrieben“, teilte ein Sprecher mit.