Land steckt Millionen in Kliniken: Und erntet Kritik

Mainz Mehrere kleine Krankenhäuser sind zuletzt in finanzielle Schieflage geraten. Den Grund dafür sieht die Gesundheitsministerin am bundesweiten Abrechnungssystem der Fallpauschalen. Auf Landesebene fördert das Land Investitionen der Häuser mit Millionen.

Investitionen in OP-Abteilungen, Bettenhäuser, Psychiatrien und Ausbildungsstätten in rheinland-pfälzischen Krankenhäuser werden in diesem Jahr vom Land schwerpunktmäßig gefördert. Der Krankenhausinvestitionsplan sieht ein Volumen von 66 Millionen Euro für 28 einzelne Bau- oder Modernisierungsmaßnahmen an 27 Standorten vor, wie Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) am Freitag in Mainz berichtet. Darüber hinaus kämen Kliniken 54,2 Millionen über die Pauschalförderung zugute. Dem Verband der Ersatzkassen und der Krankenhausgesellschaft genügt das nicht.