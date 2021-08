Land startet Auszahlung von Fördermitteln für Busbetriebe

Mainz Seit Jahren streiten Arbeitgeber und Gewerkschaften im Nahverkehr über einen neuen Manteltarifvertrag, Streiks im Busverkehr inklusive. Nun bringt die Landesregierung mit einem neuen Fördertopf Bewegung in den Konflikt.

Mit einer Verordnung zur Förderung des öffentlichen Busverkehrs in Rheinland-Pfalz hat die Landesregierung am Montag eine wichtige Grundlage für die Lösung des jahrelangen Tarifkonflikts in der Branche geschaffen. Ab sofort können Verkehrsverbünde über Sammelanträge Mittel für die Tarifsteigerungen im privaten Busgewerbe beantragen, wie das Mobilitätsministerium mitteilte.