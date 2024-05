Finanzen Land rechnet mit weniger Steuereinnahmen in Millionenhöhe

Das Saarland rechnet in diesem und im kommenden Jahr mit Einbußen bei den Steuereinnahmen im zweistelligen Millionenbereich. Dies ist das Fazit aus der Steuerschätzung für Deutschland, die in der vergangenen Woche veröffentlicht wurde. Es sei für das Land 2024 und 2025 mit Mindereinnahmen von 20 Millionen beziehungsweise 58 Millionen Euro zu rechnen, teilte das Finanzministerium in Saarbrücken am Dienstagabend mit.