Land: ÖPNV soll zur kommunalen Pflichtaufgabe werden

Busse stehen auf dem Betriebshof und spiegeln sich dabei in einem Verkehrs-Spiegel. Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild

Mainz Der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) soll in Rheinland-Pfalz künftig zu den Pflichtaufgaben der kommunalen Verwaltung gehören. Das sieht das neue Nahverkehrsgesetz des Landes vor, das das Kabinett in Mainz am Dienstag beschlossen hat.

Es geht nun noch in die öffentliche Anhörung und dann in den Landtag. Laut Verkehrsministerium in Mainz könnte Richtung Jahresende im Plenum darüber entschieden werden.