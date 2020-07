Land nimmt geflüchtete Familien mit kranken Kindern auf

Mainz Deutschland will mehrere hundert schwerstkranke Kinder samt ihrer Eltern und Geschwistern aus den griechischen Flüchtlingslagern holen. Nach Auffassung von Integrationsministerin Spiegel sind das aber noch nicht genug.

Rheinland-Pfalz nimmt geflüchtete Familien mit schwerkranken Kindern von den griechischen Inseln auf - insgesamt 66 Menschen. Die Ampel-Landesregierung habe sich bereit erklärt, rund 150 dieser Migranten aufzunehmen, vom Bundesinnenministerium aber 66 zugewiesen bekommen, sagte Integrations- und Familienministerin Anne Spiegel (Grüne) im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur in Mainz.

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) wolle insgesamt 928 Jungen und Mädchen samt Eltern und Geschwistern aus den Flüchtlingslagern nach Deutschland holen. Die Bundesländer hätten zusammen aber die Aufnahme von 2100 angeboten. Die Zustände in den Flüchtlingslagern seien katastrophal, sagte Spiegel. „Ich kann mir das als Mutter kaum vorstellen, was das bedeutet dort mit einem schwerstkranken Kind zu sein“, sagte Spiegel, selbst Mutter von vier Kindern.

Die Familien sollen Ende Juli/Anfang August nach Deutschland kommen. Sie müssten dann erst einmal in Quarantäne und würden anschließend auf die Bundesländer verteilt, sobald klar sei, welche Krankheiten die Kinder und Jugendlichen hätten. Es werde bereits vorgeklärt, in welcher Klinik in Rheinland-Pfalz sie behandelt werden können. Die Kirchen und die kommunalen Spitzenverbände seien über die Pläne auch schon informiert. „In den Kommunen gibt es jenseits des Parteibuchs großes Engagement“, sagte Spiegel.