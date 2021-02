Land kündigt mehr Corona-Impfungen an - 32 neue Infektionen

Teströhrchen für den Covid-19 Test liegen auf einem Tisch an einer Corona-Teststelle. Foto: Bodo Schackow/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Saarbrücken Der Impfstoff in der Pandemie ist bundesweit knapp. Deutschlands kleinstes Flächenland rechnet nun aber mit größeren Schritten bei seinen Impfungen.

Das Saarland hat mehr Corona-Impfungen angekündigt. Nach wochenlangen Bemühungen der Landesregierung auf Bundesebene habe diese am Montag von der Mainzer Firma Biontech die Zusage bekommen, „dass es ab nächster Woche mehr Impfstoff geben wird. Geht man davon aus, dass das Lieferversprechen bis Ende März gehalten wird, können wir sehr zeitnah größere Schritte in der Verimpfung der Impfwilligen auf unserer Impfliste gehen“, teilte die saarländische Gesundheitsministerin Monika Bachmann (CDU) mit. Die Zahl der erwarteten zusätzlichen Impfdosen nannte das Gesundheitsministerium am Montagabend noch nicht.

Die Zahl der registrierten Corona-Infektionen im Saarland stieg innerhalb eines Tages um 32 auf 26 929. Seit Beginn der Corona-Pandemie starben 795 Menschen mit oder an dem Virus, wie das Gesundheitsministerium am Montag weiter mitteilte (Stand: 16.00 Uhr). Das waren zwei mehr als am Sonntag.

Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100 000 Einwohner, lag am Montag bei 113,4 und damit ganz leicht über dem Stand vom Sonntag (113,0). Derzeit gelten 1764 Menschen im Saarland als infiziert. 301 Covid-19-Patienten werden stationär behandelt, 76 von ihnen auf einer Intensivstation (Stand: Montag, 00.01 Uhr).