Land informiert in mehreren Sprachen über Corona-Regeln

Mainz Die Landesregierung in Mainz informiert die Rheinland-Pfälzer auf sieben Fremdsprachen und zahlreichen Kanälen über die Corona-Regeln. Wichtige Informationen und Dokumente zu den Einschränkungen in der Pandemie finden sich auf der Internetseite www.corona.rlp.de in Französisch, Englisch, Rumänisch, Türkisch, Farsi, Arabisch und Polnisch, wie Regierungssprecherin Andrea Bähner der Deutschen Presse-Agentur sagte.

So sollten Sprachbarrieren überwunden und möglichst alle Menschen erreicht werden.

Eine zentrale Stellung bei Gesundheitsinformationen und Verordnungen hätten die Social Media-Plattformen Facebook, Twitter und Instagram der Staatskanzlei. „Hier kann für Fremdsprachen die integrierte Übersetzungsfunktion genutzt bzw. Übersetzungsdienste eingesetzt werden“, sagte Bähner. Zudem schalte die Staatskanzlei Anzeigen und Radiospots in türkischen Medien. Wichtige Pressekonferenzen werden für Gehörlose simultan im Livestream von Gebärdendolmetschern begleitet.

Der Beauftragte des Landes für Migration und Integration informiere zudem in verschiedenen Sprachen die Zielgruppen in Vereinen, Kultur- und religiösen Einrichtungen. Für die Aufnahmeeinrichtungen für Asylbegehrende (AfA) stünden ebenfalls mehrsprachige Informationen bereit.