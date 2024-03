Regierung Land hofft beim Schienennetzausbau auf Vermittlungsausschuss

Im Streit um den Ausbau des Schienennetzes setzt das Saarland jetzt auf den Vermittlungsausschuss von Bundesrat und Bundestag. Das Bundesschienenwegeausbaugesetz sei am Freitag unter anderem auf saarländische Initiative im Bundesrat an den Vermittlungsausschuss überwiesen worden: „Nun geht es darum, das Bundesschienenwegeausbaugesetzes im Vermittlungsausschuss schnell so zu verbessern, dass es zügig mehrheitsfähig wird und es bei den weiteren Planungen der Deutschen Bahn zu keinen Verzögerungen kommen wird“, sagte der saarländische Bevollmächtigte beim Bund, Staatssekretär Thorsten Bischoff (SPD).