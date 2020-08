Land genehmigt Finanzierung für Zellertalbahn

Mainz Die stillgelegte Bahnstrecke könnte bald zu neuem Leben erweckt werden. Ein Antrag des Donnersbergkreises für das Projekt erhält die Zustimmung des Lands. „Wir kommen einen großen Schritt voran“, sagt Staatssekretär Becht.

Die Pläne für eine Reaktivierung der Zellertalbahn zwischen Rheinhessen und der Pfalz haben eine wichtige Hürde genommen. Die Landesregierung genehmigte die Finanzierung des Projekts durch den Donnersbergkreis, wie das Verkehrsministerium am Donnerstag in Mainz mitteilte. „Wir kommen bei der Reaktivierung der Zellertalbahn einen großen Schritt voran“, erklärte Verkehrsstaatssekretär Andy Becht (FDP). Die Stärkung des Schienenverkehrs sei ein wichtiges Anliegen der Landesregierung.

Jetzt müsse der Donnersbergkreis noch seine Antragsunterlagen überarbeiten, erklärte Becht. Dann stünde nach Prüfung der Unterlagen einer zeitnahen Förderzusage nichts mehr im Wege. „Mir ist es ein wichtiges Anliegen, persönlich mit den Akteuren vor Ort in Kontakt zu treten und das Projekt voranzutreiben“, sagte Becht. Deswegen wolle er an einer Kundgebung für die Zellertalbahn an diesem Freitag in Monsheim teilnehmen.