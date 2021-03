Land gegen Pilotprojekt: „Zu viele Testprogramme“

Mainz Mit Blick auf die massive Ausweitung von Corona-Tests in Rheinland-Pfalz hat das Land die weitere Unterstützung eines Pilotprojekts des Kreises Bad Kreuznach für Schulen und Kitas abgelehnt. „Wir haben sonst zu viele Testprogramme“, sagte am Mittwoch der Präsident des Landesamts für Soziales, Jugend und Versorgung, Detlef Placzek, der Deutschen Presse-Agentur zu dem Vorstoß von Landrätin Bettina Dickes (CDU).

Vier Tage vor der Landtagswahl am Sonntag kritisierte CDU-Spitzenkandidat Christian Baldauf die Entscheidung des Landesamts und sagte: „Ich kann das mitnichten verstehen.“ Er warf den Entscheidungsträgern in Mainz erneut vor: „Die Landesregierung ist überfordert.“

In dem Ende März auslaufenden Testprogramm für Beschäftigte an Kitas und Schulen wurden nach Angaben des Landesamts seit Anfang Februar 64 000 Berechtigungsscheine für Corona-Tests abgerufen. „Das wird sehr gut angenommen und funktioniert hervorragend“, sagte Placzek. An dieses Testprogramm schließe sich dann das Testangebot für alle Menschen in Rheinland-Pfalz nahtlos an.