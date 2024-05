Unwetter Land für Unterstützung der Kreise bei Unwetter vorbereitet

Nach der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes in Rheinland Pfalz könnte es aber ab dem frühen Dienstagnachmittag in Trier und dem Kreis Trier-Saarburg bis in die Nacht zum Mittwoch zu schweren Gewittern, größeren Niederschlägen, Hagel und Sturmböen kommen. „Die Hauptgefahr besteht jedoch durch lokal heftigen Starkregen mit Mengen bis 40 Litern pro Quadratmetern in kurzer Zeit, vereinzelt auch darüber“, heißt es in der Warnung. Innerhalb weniger Stunden könnten kleinräumig sogar vereinzelt bis zu 80 Liter pro Quadratmeter zusammenkommen. Es bestehe die Gefahr von Überschwemmungen, Erdrutschen sowie vollgelaufenen Kellern und Unterführungen. Auch im Südwesten sei erneut mit Niederschlägen zu rechnen, allerdings bis maximal 20 Liter pro Quadratmeter.