Sucht Land fordert mehr Unterstützung für Kinder kranker Eltern

Rheinland-Pfalz macht sich zusammen mit Mecklenburg-Vorpommern für die Unterstützung von Kindern psychisch kranker und suchtkranker Eltern stark. Die beiden Bundesländer brachten dazu für die Jugend- und Familienministerkonferenz an diesem Donnerstag und Freitag in Bremen einen gemeinsamen Antrag ein. Das teilte das Familienministerium in Mainz mit.