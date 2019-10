Land fördert Solarspeicher mit fünf Millionen Euro

Mainz Die rheinland-pfälzische Landesregierung fördert Solarspeicher auf privaten und kommunalen Gebäuden in diesem und dem nächsten Jahr mit insgesamt rund fünf Millionen Euro. Ziel sei es, langfristig so rund ein Viertel der Stromerzeugung zu decken, sagte Umweltministerin Ulrike Höfken (Grüne) am Mittwoch beim Startschuss für die sogenannten Solar-Offensive.

Die komplette Stromversorgung im Bundesland soll bis 2030 aus erneuerbaren Energien gespeist werden. Die Landesregierung arbeite zudem an einem Solar-Kataster für geeignete Dächer.

Gefördert werden 100 Euro pro Kilowattstunde Speicherkapazität. Privathaushalte können bis zu 1000 Euro bekommen, Gemeindespeicher in den Kommunen - etwa auf Schulen, Kitas und Verwaltungsgebäuden - bis zu 10 000 Euro. Die Anschaffungskosten für Photovoltaik-Anlagen und Batteriespeicher könnten spätestens in 15 Jahren gedeckt sein.